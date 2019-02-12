Тоттенхэм – Боруссия Д: Ройс, Вайгль, Алькасер и Пищек пропустят матч

Марко Ройс, Юлиан Вайгль, Пако Алькасер и Лукаш Пищек не сыграют в первом матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Боруссия в своем Twitter сообщила, что нападающий Марко Ройс и Пако Алькасер, хавбек Юлиан Вайгль, защитник Лукаш Пищек пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

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Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. Последний раз эти команды встречались между собой в сезоне 2017/18, тогда сильнее оказались лондонцы.