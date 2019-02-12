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Тоттенхэм – Боруссия Д: Ройс, Вайгль, Алькасер и Пищек пропустят матч

12 февраля 14:52 103 Читати українською
Тоттенхэм – Боруссия Д: Ройс, Вайгль, Алькасер и Пищек пропустят матч
Марко Ройс / goal.com

Марко Ройс, Юлиан Вайгль, Пако Алькасер и Лукаш Пищек не сыграют в первом матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Боруссия в своем Twitter сообщила, что нападающий Марко Ройс и Пако Алькасер, хавбек Юлиан Вайгль, защитник Лукаш Пищек пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Тоттенхэм – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. Последний раз эти команды встречались между собой в сезоне 2017/18, тогда сильнее оказались лондонцы.

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

live 50'
0 : 0
Боруссия Дортмунд
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