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Тоттенхем – Борусія Д: Ройс, Вайгль, Алькасер та Піщек пропустять матч

12 лютого 14:51 310 Читать на русском
Тоттенхем – Борусія Д: Ройс, Вайгль, Алькасер та Піщек пропустять матч
Марко Ройс / goal.com

Марко Ройс, Юліан Вайгль, Пако Алькасер та Лукаш Піщек не зіграють у першому матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Борусія у своєму Twitter повідомила, що нападник Марко Ройс та Пако Алькасер, хавбек Юліан Вайгль, захисник Лукаш Піщек пропустять перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Тоттенхем – Борусія Д: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі 13 лютого о 22:00 за київським часом. Востаннє ці команди зустрічались між собою у сезоні 2017/18, тоді сильнішими виявились лондонці.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем

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0 : 0
Борусія Дортмунд
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