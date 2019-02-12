Тоттенхем – Борусія Д: Ройс, Вайгль, Алькасер та Піщек пропустять матч

Марко Ройс, Юліан Вайгль, Пако Алькасер та Лукаш Піщек не зіграють у першому матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Борусія у своєму Twitter повідомила, що нападник Марко Ройс та Пако Алькасер, хавбек Юліан Вайгль, захисник Лукаш Піщек пропустять перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

Тоттенхем – Борусія Д: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі 13 лютого о 22:00 за київським часом. Востаннє ці команди зустрічались між собою у сезоні 2017/18, тоді сильнішими виявились лондонці.