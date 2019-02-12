toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Тоттенхэм – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов

12 февраля 12:42 361 Читати українською
Тоттенхэм – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов
Тоттенхэм – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 февраля 2019

Тоттенхэм и дортмундская Боруссия встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Тоттенхэм – Боруссия Д состоится 13 февраля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ройс не сыграет с Тоттенхэмом в Лиге чемпионов и пропустит следующий тур Бундеслиги

Тоттенхэм – Боруссия Д, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Уровень соперников примерно одинаков, поэтому фаворитом поединка специалисты считают хозяев. Авторитетные конторы Bwin и William Hill выставили почти идентичные коэффициенты на матч. Победа Тоттенхэма оценивается в 2.35, ничья – в 3.5, а на викторию Боруссии предлагают от 2.95 до 3.1.

Что интересно, итоговый успех в дуэли отводят уже Дортмунду. На выход лидера Бундеслиги в 1/4 финала Лиги чемпионов можно поставить за 1.67, а на выход третьей команды АПЛ – за 2.1. Ответный матч состоится через 3 недели.

Оппоненты вынуждены обойтись на Уэмбли без своих лидеров атаки: у Тоттенхэма травмированы Харри Кейн и Деле Алли, а Боруссии не поможет Марко Ройс. Это повлияло на котировки относительно результативности матча. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают коэффициент 1.85, столько же William Hill дает на соответствующий тотал меньше.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов Боруссия выиграла квартет с Атлетико, Брюгге и Монако, а Тоттенхэм занял второе место в борьбе с Барселоной, Интером и ПСВ.

Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапу

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

live 50'
0 : 0
Боруссия Дортмунд
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
48
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук