Тоттенхэм – Боруссия Д: прогноз на матч Лиги чемпионов

Тоттенхэм и дортмундская Боруссия встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Тоттенхэм – Боруссия Д состоится 13 февраля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Тоттенхэм – Боруссия Д, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Уровень соперников примерно одинаков, поэтому фаворитом поединка специалисты считают хозяев. Авторитетные конторы Bwin и William Hill выставили почти идентичные коэффициенты на матч. Победа Тоттенхэма оценивается в 2.35, ничья – в 3.5, а на викторию Боруссии предлагают от 2.95 до 3.1.

Что интересно, итоговый успех в дуэли отводят уже Дортмунду. На выход лидера Бундеслиги в 1/4 финала Лиги чемпионов можно поставить за 1.67, а на выход третьей команды АПЛ – за 2.1. Ответный матч состоится через 3 недели.

Оппоненты вынуждены обойтись на Уэмбли без своих лидеров атаки: у Тоттенхэма травмированы Харри Кейн и Деле Алли, а Боруссии не поможет Марко Ройс. Это повлияло на котировки относительно результативности матча. На стандартный тотал больше 2,5 предлагают коэффициент 1.85, столько же William Hill дает на соответствующий тотал меньше.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов Боруссия выиграла квартет с Атлетико, Брюгге и Монако, а Тоттенхэм занял второе место в борьбе с Барселоной, Интером и ПСВ.

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