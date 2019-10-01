Тоттенхем – Бавария: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Тоттенхэм принимает Баварию во втором туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Тренеры определились со стартовыми составами команд.
Матч Тоттенхэм – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. В первом туре Бавария разгромила Црвену Звезду и возглавила группу B, а Тоттенхэм расписал результативную ничью с Олимпиакосом.
Стартовые составы
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Ндомбеле, Сиссоко – Алли – Сон, Кейн.
Запасные: Гассанига, Дайер, Санчес, Дэвис, Эриксен, Ламела, Моура.
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Алаба – Киммих, Толиссо – Гнабри, Коутиньо, Коман – Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Алькантара, Мартинес, Кюизонс, Перишич, Дэвис, Мюллер.
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