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Тоттенхем – Бавария: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

21:06 20 Читати українською
Тоттенхем – Бавария: стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Тоттенхем – Бавария: стартовые матчи на матч ЛЧ

Тоттенхэм принимает Баварию во втором туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Тренеры определились со стартовыми составами команд.

 

Матч Тоттенхэм – Бавария стартует в 22:00 по киевскому времени. В первом туре Бавария разгромила Црвену Звезду и возглавила группу B, а Тоттенхэм расписал результативную ничью с Олимпиакосом.

Стартовые составы

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Уинкс, Ндомбеле, Сиссоко – Алли – Сон, Кейн.

Запасные: Гассанига, Дайер, Санчес, Дэвис, Эриксен, Ламела, Моура.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Зюле, Алаба – Киммих, Толиссо – Гнабри, Коутиньо, Коман – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Алькантара, Мартинес, Кюизонс, Перишич, Дэвис, Мюллер.

Зинченко надеется на доверие Пепа, Клопп будет укрощать "быков", Интер в гостях у Барсы – главное во втором туре ЛЧ

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