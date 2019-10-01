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Тоттенхем – Баварія: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

20:58 121 Читать на русском
Тоттенхем – Баварія: стартові склади на матч Ліги чемпіонів
Тоттенхем – Баварія: стартові склади на матч ЛЧ

Тоттенхем приймає Баварію в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20. Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

 

Матч Тоттенхем – Баварія стартує о 22:00 за київським часом. У першому турі Баварія розгромила Црвену Звезду та очолила групу B, а Тоттенхем розписав результативну нічию з Олімпіакосом.

Стартові склади

Тоттенхем: Льоріс – Ор'є, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Вінкс, Ндомбеле, Сіссоко – Аллі – Сон, Кейн.

Запасні: Гассаніга, Дайєр, Санчес, Девіс, Еріксен, Ламела, Моура.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Зюле, Алаба – Кімміх, Толіссо – Гнабрі, Коутінью, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Алькантара, Мартінес, Кюїзонс, Перішіч, Девіс, Мюллєр.

Зінченко сподівається на довіру Пепа, Клопп приборкуватиме "биків", Інтер в гостях у Барси – головне в другому турі ЛЧ

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