Юнацька команда донецького Шахтаря (U-19) впевнено обіграла однолітків з Антверпена в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА.

Шахтар дотиснув Антверпен у Юнацькій ЛЧ – автогол приніс перемогу і зберіг мізерні шанси на вихід з групи

Підопічні Олексія Бєліка вийшли вперед на старті зустрічі – на шостій хвилині зустрічі Олександр Ющенко замкнув простріл партнера.

В другій половині гри футболіст Антверпена Вандеплас зрівняв рахунок у матчі. Але вже за кілька хвилин "гірники" знову вийшли вперед – Ельмасхад зрізав м'яч у власні ворота. Третій гол у зустрічі забив Савін, який і встановив кінцевий результат матчу.