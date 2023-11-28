Точний Ющенко і швидкий Савін: відео голів і огляд матчу Шахтар U-19 – Антверпен U-19
28 листопада 18:50 - Читать на русском
Шахтар впевнено обіграв Антверпен в матчі Юнацької Ліги чемпіонів. Дивіться огляд матчу і відео голів на Футбол 24.
Юнацька команда донецького Шахтаря (U-19) впевнено обіграла однолітків з Антверпена в 5-му турі Юнацької ліги УЄФА.
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Підопічні Олексія Бєліка вийшли вперед на старті зустрічі – на шостій хвилині зустрічі Олександр Ющенко замкнув простріл партнера.
В другій половині гри футболіст Антверпена Вандеплас зрівняв рахунок у матчі. Але вже за кілька хвилин "гірники" знову вийшли вперед – Ельмасхад зрізав м'яч у власні ворота. Третій гол у зустрічі забив Савін, який і встановив кінцевий результат матчу.
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