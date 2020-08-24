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Суркіс окреслив головні цілі Динамо – перемога над Шахтарем в Суперкубку не в пріоритеті

17:38 - Читать на русском
Суркіс окреслив головні цілі Динамо – перемога над Шахтарем в Суперкубку не в пріоритеті
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс пояснив, на яких турнірах команда повинна акцентувати свою увагу.

 

"Наступна гра – це Суперкубок. Але вона не найважливіша у нас. Чому? Тому що стоїть завдання потрапити в Лігу чемпіонів, і все для цього робиться.

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Потрібні здорові люди. Так сталося, що низка травм у нас ще з минулого сезону, можливо, це і пандемія далася взнаки. В інших європейських командах теж багато травм. А травми всі м'язові - там порвався, там не розтягнувся. Будемо сподіватися, що всі скоро відновляться і буде повний порядок. Не можу сказати, що преміальні за Суперкубок проти Шахтаря будуть якісь особливі. Вони будуть такими, як завжди. Все прописано в контрактах, все, як завжди", – резюмував Суркіс в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч за Суперкубок відбудеться вже завтра, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 21:30. В Лізі чемпіонів Динамо стартує з третього раунду кваліфікації, який запланований на 15-16 вересня.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Ігор Суркіс Суперкубок України Шахтар - Динамо
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