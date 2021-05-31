Суркис и Луческу посетили финал Лиги чемпионов
Президент Динамо Игорь Суркис и главный тренер киевлян Мирча Луческу стали еще одними статусными гостями на финале Лиги чемпионов в Порту.
Сразу трое представителей киевского Динамо – Игорь Суркис, Мирча Луческу и менеджер "бело-синих" Аркадий Запорожану – посетили финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси.
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"Мирча Луческу – топовый зритель финала Лиги чемпионов", – говорится в подписи к фотографии на румынском портале Sport.ro.
Напомним, Челси стал триумфатором Лиги чемпионов, минимально обыграв Манчестер Сити (1:0) – единственный гол в активе Кая Хаверца.
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