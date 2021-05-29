Манчестер Сити – Челси: Шевченко с Абрамовичем эмоционально отпраздновали гол Хаверца – камеры зафиксировали эпизод
29 мая 23:46 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смотрел финал ЛЧ в вип-ложе Эстадио ду Драгау.
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42’ Кай Хаверц
Андрей Шевченко поддерживал свою бывшую команду в компании президента Челси Романа Абрамовича.
Манчестер Сити – Челси – видео гола
Камеры зафиксировали, как российский олигарх обрадовался голу Кая Хаверца и получал поздравления от ближайшего окружения, среди которых и был тренер национальной сборной Украины.
Напомним, Андрей Шевечнко защищал цвета Челси в 2006-2009 годах.
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