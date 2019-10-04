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Суарес стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

17:51 18 Читати українською
Суарес стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Луис Суарес / ФК Барселона

Гол форварда Барселоны Луиса Суареса был признан лучшим во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

УЕФА в своем Twitter сообщил, что первый гол Луиса Суареса в ворота Интера стал лучшим во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Уругваец с лету пробил из-за пределов штрафной, попав в угол ворот Самира Хандановича. В конце матча Суарес после паса Месси принес "блаугранас" волевую победу.

Барселона после 2 туров набрала 4 очка. Столько же имеет дортмундская Боруссия. Интер и Славия набрали по 1 пункту.

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Луис Суарес Луис Суарес Интер Интер Барселона Барселона Лига чемпионов Видеоновости Барселона - Интер
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