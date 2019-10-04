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Суарес став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

17:51 326 Читать на русском
Суарес став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів
Луїс Суарес / ФК Барселона

Гол форварда Барселони Луїса Суареса був визнаний найкращим в 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

УЄФА у своєму Twitter повідомив, що перший гол Луїса Суареса у ворота Інтера став найкращим у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Уругваєць з льоту пробив з-за меж штрафного майданчика, влучивши у кут воріт Саміра Хандановіча. Наприкінці матчу Суарес після пасу Мессі приніс "блаугранас" вольову перемогу.

Барселона після 2 турів набрала 4 очки. Стільки ж має дортмундська Борусія. Інтер та Славія набрали по 1 пункту.

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