Журналист и комментатор ТК "Футбол" не очень в восторге от ораторских способностей президента Ингульца во время матча Ливерпуль – Реал Мадрид.

"Было три варианта – интершум, классический комментарий и хайповый/альтернативный, как они позиционировали эту историю. Комментарий с участием Александра Поворознюка и Романа Бебеха. Такой себе вариант 18+ с нецензурной лексикой, которого украинский телезритель еще не видел.

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Скажу так – всегда отлично, классно, когда у человека есть выбор. Мы ведь не москали, правда? Это классно. Я – представитель старшего поколения. Я – за классику, в частности, и в комментировании футбольных матчей. Не вижу смысла выступать каким-то моралистом, осуждать что-то, кого-то, чью-то идею.

Я отношусь к этой истории следующим образом. Владельцы контента, очевидно, чем-то руководствовались, когда эту идею запускали в жизнь. Мне тяжеловато воспринимать футбол по телевизору сквозь призму: "Су*а, бл*дь, е*ала жаба гадюку". Не мое. Возможно, потому, что я – представитель старшего поколения", – заявил Вацко в эфире Вацко Live.

Напомним, на следующий день после финала Поворознюк заявил, что во время трансляции финала ЛЧ удалось собрать 2,7 млн гривен для ВСУ.

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