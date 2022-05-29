Президент Ингульца Александр Поворознюк подогрел интерес к матчу Ливерпуль – Реал, работая комментатором на MEGOGO.

Журналист Роман Бебех, работавший в паре с Поворознюком на финале Лиги чемпионов, выложил в Instagram момент забитого мяча Винисиуса в ворота Алиссона.

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Президент Ингульца, который в этом матче поддерживал Реал и грезит приездом королевского клуба в Петрово, не смог сдержать эмоций, забыв об обещании не ругаться. Судя по фото, финал ЛЧ комментировали в одном из офисов Александра Поворознюка.

Напомним, Реал благодаря победе над Ливерпулем стал 14-кратным обладателем трофея. У ближайшего преследователя – Милана – осталось 7 кубков.

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В видео присутствует ненормативная лексика