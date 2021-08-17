"Все игры важны. Как только мы появляемся на поле, играем ради победы: будь то в Лиге 1 или в Лиге чемпионов. Мы с нетерпением ждем поединка с Шахтером. Мы выйдем, чтобы победить.

Монако – Шахтер: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Нико Ковач – человек крутой, в этом можно убедиться в матчах. Мы молодая команда, поэтому иногда нам надо "вкрутить гайки". Он – отличный тренер, который заставляет нас прогрессировать. Мы уверены, что он приведет нас туда, где мы хотим быть.

Не знаю, помните ли вы, но в прошлом году говорилось о том, чтобы вернуть Монако на соответствующее место в Европе. Сегодня наша цель очевидна – выход в Лигу чемпионов. В любом случае мы сделаем все, чтобы туда попасть, ведь это очень престижно", – цитирует Чуамени официальный сайт монегасков.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже сегодня, 17 августа, на территории княжества. Ответный матч в Харькове запланирован на 25 августа.

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