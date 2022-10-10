Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна звернувся з листами до кожного учасника Ліги чемпіонів із закликом підтримати Україну за допомогою платформи Saving Lives Humanitarian Center, послом якої він став у липні 2022 року. Про це повідомляє Телеграм-канал Шахтаря.

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Листи від Срни отримали Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем, Ювентус, Наполі, Інтер, Мілан, Реал, Барселона, Севілья, Атлетіко, Байєр, Баварія, РБ Лейпциг, Айнтрахт, Боруссія Д, Аякс, Рейнджерс, Селтік, Порту, Бенфіка, Брюгге, Вікторія Пльзень, Спортінг (Лісабон), Марсель, ПСЖ, Зальцбург, Динамо (Загреб), Копенгаген та Маккабі (Хайфа).

"Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Тому я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною", – зазначив Срна.

Нагадаємо, що у вівторок, 11 жовтня Шахтар зіграє з Реалом у Лізі чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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