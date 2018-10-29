Барселона – Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Барселона и Интер померяются силами в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Барселона – Интер состоится 24 октября на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Авторитетная контора William Hill даже несмотря на отсутствие Лионеля Месси явным фаворитом встречи видит Барселону – на каталонцев предлагают поставить с коэффициентом 1.52. Победа Интера оценивается приличным коэффициентом – 5.80, а на ничью дают 4.60.

Специалисты конторы Bwin дают похожие прогнозы. На выигрыш команды Эрнесто Вальверде выставили коэффициент 1.50. В то же время виктория итальянцев оценивается в 6.00, а на ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.60.

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Напомним, после двух стартовых туров Барселона и Интер набрали по 6 очков и возглавляют квартет B. У Тоттенхэма и ПСВ, которые сыграют между собой в параллельном матче, по 0 баллов.