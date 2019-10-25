Сімеоне прокоментував принизливий свист фанатів Атлетіко на адресу капітана команди Коке

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думкою щодо дій власних вболівальників, які освистали хавбека Коке після заміни у матчі Ліги чемпіонів проти Байєра.

"Нам пощастило мати найкращих вболівальників в Іспанії. В останніх трьох матчах на стадіон в сумі прийшло близько 180 тисяч фанатів.

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Бувають дні, коли вони більш щасливі, в інші – менш, але ми повинні і далі вдосконалювати нашу гру. Найраща частина життя в Атлетіко – відчуття єднання, і нам це потрібно.

Коли я був гравцем, мене часто освистували на Вісенте Кальдерон, тому що я не дуже добре грав. Люди реагують на те, що бачать і відчувають. А ми повинні докладати зусиль, щоб не було свисту на нашу адресу", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, що після заміни Коке Атлетіко все ж зміг забити гол і вирвати мінімальну перемогу у матчі проти Байєра.

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