"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на Ференцварош будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Поэтому может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень трудно", – сказал Сидорчук в эфире ТК Футбол.

Динамо – Ференцварош: анонс матча Лиги чемпионов

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Поединок между этими командами в Будапеште завершился вничью 2:2.

Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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