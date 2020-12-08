"Буде важка гра, тому що і на нас, і на Ференцварош буде тиснути результат. Ціна помилки дуже велика. Через це може бути якась скутість у діях. Буде дуже важко", – сказав Сидорчук в ефірі ТК Футбол.

Динамо – Ференцварош: анонс матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Ференцварош в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Поєдинок між цими командами у Будапешті завершився унічию 2:2.

Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Колектив Сергія Реброва з таким же здобутком йде останнім. Звітна зустріч стане вирішальною у боротьбі за путівку у плей-офф Ліги Європи.

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