Сборная Шотландии никогда не хватала звезд с неба, хотя в конце XIX – первой трети ХХ века техничный футбольный стиль этой страны диктовал моду на континенте и даже в Англии. Последняя яркая вспышка случилась в 1990-х, когда команда регулярно выходила на Евро и мундиале, но даже тогда "тартановая армия" не выходила из группы. После 1998-го шотландцы вообще покинули европейский топ, ни разу не квалифицировавшись на большой турнир и став боксерской грушей для более-менее организованных коллективов.

Лишь через 21 год шотландцам удалось вернуться на международную витрину. Талантливое поколение проиграло группу в отборе к Евро-2020 сборным России и Бельгии, но прорвалось на турнир благодаря плей-офф Лиги наций – победная серия пенальти против Сербии принесла стране национальный праздник. Правда, футбол подопечных Стива Кларка нельзя назвать слишком прогрессивным. Его команда под конец квалификации ощутимо прибавила в качестве, однако в целом "тартановая армия" исповедует прагматичный стиль с тремя защитниками. Главная её сила кроется в фланговых прорывах и неплохом взаимодействии между отдельными связками лидеров – впрочем, тот же Робертсон выглядит не столь эффективно, как в Ливерпуле. Ему не хватает качественного партнера на последней трети.

В течение последнего года шотландцы выглядели конкурентоспособным, но нестабильным коллективом. В плей-офф отбора на Евро-2020 сборная дважды побеждала благодаря серии пенальти, а после триумфа над Сербией скотты минимально проиграли словакам и израильтянам в Лиге наций. В мартовских поединках квалификации к ЧМ-2022 Шотландия провела очень крутой матч против Австрии (2:2), но затем команда расписала ничью с Израилем. Далее случился разгром Фарерских островов, а в контрольных матчах перед чемпионатом Европы подопечные Стива Кларка едва не победили Нидерланды – "оранье" спасли ничью 2:2 на последних минутах благодаря штрафному Деппа, всего три раза пробив в створ.

С чехами команда также встречалась, одержав две победы в Лише наций, однако первая состоялась на фоне вспышки коронавируса в лагере соперника (скотты выиграли со счетом 2:1), а в Глазго лучше выглядели гости. Впрочем, результат, как говорится, на табло.

Шотландия движется по правильному пути, но пока эта команда выглядит немного сырой до побед над Англией и Хорватией. Для прохода в плей-офф турнира, однако, может хватить и победы над Чехией – именно этот матч является самым важным для сборной. Хотя болельщики, конечно же, готовы будут прощать любую неудачу в случае победы над южными соседями.

У Чехии история выступлений на Евро выглядит гораздо интереснее. В 1976 году тогдашняя Чехословакия стала триумфатором, переиграв в финале ФРГ – именно на этом турнире Антонин Паненка подарил миру легендарную подсечку при ударе с пенальти. В последние же 30 лет страна пивоваров и машиностроения радует довольно забавным фактом – на каждом чемпионате Европы сборная чередует провальное выступление с чрезвычайно удачными. В 1992-м статус четвертьфиналиста Мундиаля не помог чехам выйти на Евро-1992, но в 1996 году команда дошла до финала, обидно уступив немцам из-за золотого гола Бирхоффа. На Евро-2000 сборная не вышла из своей группы, но в 2004-м она прорвалась в полуфинал, проиграв грекам. Евро-2008 – третье место в группе, Евро-2012 – четвертьфинал, Евро-2016 – аутсайдер группы.

Оставаясь верными своей мистической цикличности, чехи привезли на Евро очень интересный состав, способный создать серьезные проблемы даже Англии – между прочим, полтора года назад "трёх львов" уверенно вынесли в Праге. Столица занимает особое место в игре чешской команды: в заявке находятся 5 действующих и 2 недавних игрока Славии, а также три лидера Спарты – да и тренер (Ярослав Шилгавы) имеет за плечами чемпионский титул со Славией. С этого же клуба срисована и тактическая система сборной. Во многом, наставник чехов копирует наработки Индржиха Трпишовски, работая в схеме 4-2-3-1 с опорой на лидеров Славии.

Такой подход нельзя назвать неправильным. На самом деле, метод работы через базовый клуб сборной является одним из самых эффективных для крупных турниров – игровые звенья уже сыграны, а требования в национальной команде понятны для лидеров. Результаты чехов в течение последнего года подтверждают этот тезис: они отбирали очки у Бельгии и были близки к ничьей с Германией, а крепкую Словакию дважды победили с разницей в два гола – ну, и о победах над довольно неприятным Израилем не стоит забывать. Правда, итальянцы в недавнем товарняке громили подопечных Ярослава Шилгавы, а Шотландия дважды переиграла их в Лиге наций.

Чехи играют в агрессивный футбол, а в их составе, кроме лидеров Славии, есть лидеры клубов АПЛ (Вест Хэм, Бернли) и Бундеслиги (Герта, Хоффенхайм, Байер), поэтому сегодня шотландцам будет очень непросто. Этот коллектив реально способен прорваться из группы и дать бой кому-то из топов в плей-офф.

Кадровая ситуация

Главные потери чехи понесли к началу Евро-2020. Так, из-за разрыва крестообразных связок турнир пропустит Лукаш Провод, а его одноклубник по Славии – Ондржей Кудела – не приехал из-за дисквалификации. Да-да, это тот самый Кудела, которого Камара обвинил в расизме в поединке ЛЕ. Камара играет за Рейнджерс, а матч состоится в Глазго, поэтому партнеры имеют шанс сполна отомстить за бездоказательное наказание.

Кроме того, из-за боли в спине сборную покинул голкипер Иржи Павленка. Вместо него в лагерь прибудет Томаш Коубек, однако это произойдет уже завтра – сегодня же, очевидно, место в рамке займет Томаш Вацлик, который и ранее был основным выбором Ярослава Шилгавы.

Шотландия напугала своих болельщиков вспышкой COVID-19 прямо перед Евро. Его подхватил Джон Флек, а еще шестерых его товарищей руководство сборной решило изолировать в качестве превентивного решения. С тех пор прошло почти две недели, но новых случаев заболеваний в лагере не было.

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Чехия

Шотландия: Маршалл – Хендри, Хенли, Тирни – О'Доннелл, Мактоминай, Макгрегор, Макгинн, Робертсон – Дайкс, Адамс

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калаш, Боржил – Крал, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто - Шик

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шотландия дважды за последний год встречалась с чехами, одержав две победы (пусть и с нюансами), а не так давно подопечные Стива Кларка уверенно вели матч против Нидерландов. Уже хотя бы поэтому перспективнее в сегодняшней встрече выглядят скотті. Кроме того, они играют в родных стенах, а длительный перерыв в выступлениях на крупных соревнованиях должен завести и болельщиков, и футболистов. Нынешнее поколение шотландцев дебютирует в крупных турнирах в футболке сборной, поэтому мотивация будет сумасшедшая.

Чехи не уступают по качеству футбола и имеют в своем активе хорошие матчи против грандов, но перед игрой в Глазго подопечные Ярослава Шилгавы имели проблемы. Кроме травмы Павленко, стоит отметить непростую атмосферу вокруг команды – её наглухо закрыли на базе еще в мае. Футболисты не увидятся со своими родными и близкими даже в Глазго.

Учитывая игровое равенство обеих команд, моральный фактор выходит на первое место. Здесь у шотландцев преимущество, поэтому можно осторожно спрогнозировать победу "тартанов армии".