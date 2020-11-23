Шахтер рассчитывает на возвращение трех игроков перед ключевым матчем Лиги чемпионов
Наставник Шахтера Луиш Каштру получил хорошие новости от медперсонала клуба.
Футболисты донецкого Шахтера под руководством тренерского штаба провели занятие на своей базе в Святошино, сообщает официальный сайт клуба.
Боруссия М потеряла еще одного лидера перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов
В общую группу могут вернуться голкипер Анатолий Трубин, защитник Валерий Бондарь и хавбек Марлос, которые ждут отрицательных результатов тестов на коронавирус. Тайсон тренировался по индивидуальной программе. Виктор Коваленко продолжает находиться на самоизоляции, ожидая результатов теста на COVID-19. Если он будет отрицательным, то хавбек приступит к тренировкам.
Напомним, в среду, 25 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер, начало в 19:55.
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