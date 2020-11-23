Футболисты донецкого Шахтера под руководством тренерского штаба провели занятие на своей базе в Святошино, сообщает официальный сайт клуба.

Боруссия М потеряла еще одного лидера перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

В общую группу могут вернуться голкипер Анатолий Трубин, защитник Валерий Бондарь и хавбек Марлос, которые ждут отрицательных результатов тестов на коронавирус. Тайсон тренировался по индивидуальной программе. Виктор Коваленко продолжает находиться на самоизоляции, ожидая результатов теста на COVID-19. Если он будет отрицательным, то хавбек приступит к тренировкам.

Напомним, в среду, 25 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер, начало в 19:55.

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