Футболісти донецького Шахтаря під керівництвом тренерського штабу провели заняття на своїй базі у Святошино, повідомляє офіційний сайт клубу.

Борусія М втратила ще одного лідера перед матчем із Шахтарем у Лізі чемпіонів

До загальної групи можуть повернутися голкіпер Анатолій Трубін, захисник Валерій Бондар та хавбек Марлос, які чекають негативних результатів тестів на коронавірус. Тайсон тренувався за індивідуальною програмою. Віктор Коваленко продовжує перебувати на самоізоляції, очікуючи результатів тесту на COVID-19. Якщо він буде негативним, то хавбек розпочне тренування.

Нагадаємо, у середу, 25 листопада, відбудеться поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія М – Шахтар, початок о 19:55.

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