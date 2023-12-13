– Домашняя кампания Шахтера в еврокубках завершилась. Какие можете подвести итоги матчей в Гамбурге?

– Самое главное, что команда вышла в евровесну. Это уже хорошо. Спортивные результаты мы показали достойные. Второе – то, что почти на всех матчах мы видели заполненный стадион, за что мы благодарны как украинским, так и местным болельщикам. Третье – то, что каждый финиш – это новый старт. Поэтому для нас окончание группового этапа – это начало подготовки к евровесне. И, забегая вперед, могу сказать, что мы подписали дополнительное соглашение и договорились с Гамбургом о проведении матчей на их стадионе и в весенней части нынешнего евросезона.

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– А насчет коммерческой составляющей – насколько вы остались довольны матчами в Гамбурге?

– На самом деле, если взять наши три домашних матча, то можно отметить, что поддержка у нас росла от первого до последнего матча. Болельщики сначала смотрели на Шахтер, потом поверили в Шахтер, а в последней игре уже болели за нас.

А насчет коммерческой составляющей… Скажу, что в пятницу мы уже начали продажу билетов на следующий этап еврокубков. Понятно, что до игры против Порту мы точно не знаем, какой именно это будет турнир – Лига чемпионов или Лига Европы. Тем более, не знаем будущего соперника. Однако болельщики уже купили около 12-13 тысяч билетов. Не зная турнира и не зная соперника. Не показатель ли это тому, что людям понравилась игра Шахтера, что люди верят в нас и хотят поддерживать на протяжении всего евросезона? – цитирует Кириленко Terrikon.

Напомним, на Фолькспаркштадионе Шахтер сыграл три матча группового турнира Лиги чемпионов – поражение от Порту (1:3) и победы над Барселоной (1:0) и Антверпеном (1:0). "Горняки" несколько дней назад объявили, что в весенней части еврокубков тоже будут играть в Гамбурге. Какой это будет турнир – Лига чемпионов или Лига Европы – станет известно около полуночи 13 декабря, после матча против Порту.

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