Матч без турнірного значення між юнаками Шахтаря та РБ Лейпциг не потішив голами, хоча й виявився яскравим. Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар U-19 після перемоги над Селтіком гарантував собі участь у плей-офф Юнацької ЛЧ. Турнірної мотивації у останньому турі не було, адже "гірники" вже не могли захопити лідерство у групі – Реал відірвався на чотири очки. Саме тому в поєдинку проти РБ Лейпцига тренерський штаб донеччан провів масштабну ротацію.

Із гравців основного ростеру в старт потрапили тільки Булеза, Погорілий, Пушкарьов і Янович. Можливо, саме тому початок матчу з "ротен буллен" виявився важким. Вже на 6-й хвилині вони пропустили гол внаслідок подачі зі стандарту, після якої пробив Заруба. Барченко парирував парад собою, Іхенду зіграв на добиванні, але гол не зарахували через офсайд.

Повтор дав неоднозначний кадр. По картинці здається, що лайнсмен помилився, але камера стояла під кутом. Цілком можливо, що з позиції бокового арбітра у 4-го номера дійсно простежувався офсайд.

Після цього Іхенду ще двічі пробивав після стандартів (обидва рази неточно), а на 18-й хвилині Коль вивалився віч-на-віч з Барченком. На щастя, німець замість удару виконав поперечний пас, який було перехоплено. Ще за дві хвилини Шахтар U-19 міг покарати суперника за марнотратство пострілом Бако з-за меж штрафного у правий нижній кут – стійка врятувала РБ Лейпциг U-19!

В другій половині першого тайму "гірники" змогли вирівняти хід гри. Футбол в цілому виглядав симпатично – на перерву команди відправились, завдавши сумарно аж 20 ударів. Втім, реально небезпечних моментів в цей період зустрічі вболівальники не побачили. Відпочивати гравці відправились за нулів на табло.

Другий тайм продовжився у тому руслі. Попри динамічний характер поєдинку, дійсно гольові епізоди пішли лише після 70-х хвилин – і їх було небагато. Так, Кауфманн стріляв з відскоку метрів з 15-ти, влучивши у каркас воріт Шахтаря U-19, а донеччани огризнулись прострілом з лівого флангу. Погорілий замикав ударом п'яткою з лінії воротарського, однак Шлік парирував!

Наприкінці зустрічі "ротен буллен" притиснули нашу команду. Вирвати перемогу німці могли у компенсований час завдяки пострілу Ленца з-за меж карного майданчика. М'яч летів у дальню дев'ятку, але Барченко дістав його! На останніх же секундах Келер отримав подачу з глибини й з усієї сили бахнув у поперечку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Шахтар відправляється в 1/16 фіналу Юнацької ЛЧ, набравши 10 очок у групі й програвши тільки Реалу.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло