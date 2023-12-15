Защитники Шахтера еще долго будут вспоминать Вандерсона Галену в своих ночных ужасах.

Вингер Порту выиграл голосование за лучшего игрока 6-го тура ЛЧ, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Галену оформил 2 гола+2 ассиста в яркой перестрелке с Шахтером. Интересно, что 26-летний бразилец на групповом этапе имел результативные действия исключительно против "горняков". В поединке первого тура он записал в свой актив 2 гола+ассист и тогда также забрал награду лучшего игрока недели.

Напомним, Порту вышел в плей-офф со второго места группы Н, а вот Шахтеру пришлось довольствоваться понижением в Лигу Европы.

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