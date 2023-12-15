Оборонці Шахтаря ще довго згадуватимуть Вандерсона Галену у своїх нічних жахіттях.

Вінгер Порту виграв голосування за найкращого гравця 6-го туру ЛЧ, інформує прес-служба УЄФА.

Порту – Шахтар – 5:3 – відео голів і огляд матчу зі скандальним м'ячем Сікана

Галену оформив 2 голи+2 асисти у яскравій перестрілці з Шахтарем. Цікаво, що 26-річний бразилець на груповому етапі мав результативні дії виключно проти "гірників". У поєдинку першого туру він записав до свого активу 2 голи+асист і тоді також забрав нагороду найкращого гравця тижня.

Нагадаємо, Порту вийшов у плей-офф з другого місця групи Н, а от Шахтарю довелося вдовольнитися пониженням у Лігу Європи.

"Сікан – легенда": Шахтар підштовхують до продажу першого після Шеви, скаути Юве на Драгау, прокляття карткового будинку