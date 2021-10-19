Шахтер принимал Реал Мадрид в 3-м туре ЛЧ 2021/22 на НСК Олимпийский (0:5). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Реал Мадрид, стартовал в 22:00. Поединок 3-го тура Лиги чемпионов принимал киевский НСК Олимпийский. На момент начала игры "горняки" набрали 1 пункт и замыкали турнирную таблицу группы D. Реал с 3-мя очками находился на второй позиции. Сенсационный лидер квартета – Шериф – в параллельном матче противостоял миланскому Интеру.

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На 37-й минуте Реал повел в счете. Сергей Кривцов поразил собственные ворота, перебросив Трубина после прострела Лукаса Васкеса с правого фланга. Этот гол стал единственным до перерыва.

В дебюте второго тайма команда Карло Анчелотти удвоила свое преимущество. Бензема разогнал атаку Реала и отдал на Модрича. Тот в касание нашел Винисиуса, который спокойно перебросил Трубина. 0:2.

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Впоследствии бразилец оформил хет-трик, завершив классный сольный проход ударом в ближний угол.

Родриго довел счет до неприличного. После паса Винисиуса бразилец расстрелял Трубина. 0:4.

Точку в матче поставил Бензема. 0:5.