Шахтер вспомнил самые красивые голы в ворота немецких команд перед матчем с Боруссией М
20:37 - Читати українською
Донецкий клуб решил запугать Боруссию М перед поединком в Лиге чемпионов.
Шахтер на своей официальной странице в Twitter опубликовал видеонарезку голов "горняков" в ворота немецких клубов.
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Напомним, в среду, 25 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер, начало в 19:55. В первой встрече между этими соперниками подопечные Каштру потерпели поражение 0:6.
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