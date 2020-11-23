Донецкий клуб решил запугать Боруссию М перед поединком в Лиге чемпионов.

Шахтер на своей официальной странице в Twitter опубликовал видеонарезку голов "горняков" в ворота немецких клубов.

Боруссия М – Шахтер: УЕФА назначил на матч Лиги чемпионов известного арбитра

В ролик попали удары Дарио Срны, Тайсона, Жуниора Мораеса и других.

Напомним, в среду, 25 ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер, начало в 19:55. В первой встрече между этими соперниками подопечные Каштру потерпели поражение 0:6.

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