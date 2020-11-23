Тренерський штаб Шахтаря не матиме кадрових проблем перед поєдинком з Борусією М.

Усі футболісти Шахтаря здали негативні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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До загальної групи вже можуть повернутись голкіпер Анатолій Трубін, захисник Валерій Бондар, хавбек Марлос, а також півзахисник Віктор Коваленко. 24 листопада "гірники" вилетять у Німеччину, де наступного дня проведуть поєдинок з Борусією М.

Після трьох турів ЛЧ Шахтар розташувався на другому місці у своєму квартеті, поступаючись саме Борусії один заліковим балом.

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