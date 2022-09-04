Нападающий РБ Лейпциг Дани Ольмо в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Испанец получил травму уже на 10-й минуте матча Бундеслиги против Айнтрахта (0:4). Повреждение оказалось достаточно серьезным.

РБ Лейпциг – Шахтер: матч Лиги чемпионов рассудит португалец, лиш раз пересекавшийся с украинцами

Медобследование обнаружило у Ольмо разрыв внутренней связки на левой ноге. Срок реабилитации составляет от 4 до 6 недель, сообщает пресс-служба РБ Лейпциг. Следовательно, Дани пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера, который состоится 6 сентября.

К слову, 24-летний форвард уже в нынешнем сезоне успел сыграть в составе "быков" 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

РБ Лейпциг перед матчем с Шахтером безвольно уступил Айнтрахту – травма лидера, безликий Вернер и ребус для Тедеско