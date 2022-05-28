Журналист Игорь Цыганык поразмышлял, как "горняки" будут решать ситуацию с нежеланием легионеров играть в Украине.

"Шахтер был категорически против, чтобы играть в Украине. Существует вариант, что легионеры, которые не хотят ехать в Украину на матчи чемпионата, смогут разрывать контракты.

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Это проблема, ведь у Шахтера много дорогих легионеров, которых клуб рискует потерять бесплатно. Вполне возможно, что "горняки" будут играть в Лиге чемпионов исключительно украинской командой.

Есть еще один вариант, при котором Шахтер может заставить или предложить легионерам тренироваться за границей, не въезжая в Украину. В УПЛ будут играть украинской командой, а на матче Лиги чемпионов готовить легионеров. Вполне возможно, что будет и такая история.

Захотят ли сами легионеры играть за полгода 6 поединков? В какой форме они будут? Здесь, я думаю, придется искать компромиссы. Даю 80%, что при наличии военного положения и такой ситуации, как сейчас, легионеры не приедут", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, в пятницу УПЛ официально объявила о намерении сыграть сезон 2022/23. Большинство клубов (11 из 16-ти) поддерживают проведение чемпионата в Украине.

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