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Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

23 октября 15:30 5313 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов / Шахтер

Донецкий Шахтер в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 встретится с английским Манчестер Сити. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится 23 октября на харьковском ОСК Металлист. Начало встречи – в 22:00.

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Матч Шахтер – Манчестер Сити онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 21:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что после двух туров Шахтер с двумя очками разместился на 3-м месте в группе F. "Горняки" расписали две результативные ничьи против Хоффенхайма и Лиона. Манчестер Сити занимает второе место в квартете – команда Александра Зинченко обыграла немцев, но уступила французам.

Манчестер Сити – соперник Шахтера в ЛЧ: старый знакомый "горняков", который стал грандом после поражения от Динамо

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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