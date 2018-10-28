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Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитись матч Ліги чемпіонів

23 жовтня 15:30 2374 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитись матч Ліги чемпіонів
Шахтар – Манчестер Сіті: де дивитись матч Ліги чемпіонів / Шахтар

Донецький Шахтар в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 зустрінеться з англійським Манчестер Сіті. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 23 жовтня на харківському ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 22:00.

Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Матч Шахтар – Манчестер Сіті онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Відзначимо, що після двох турів Шахтар з двома очками розмістився на 3-му місці в групі F. "Гірники" розписали дві результативні нічиї проти Хоффенхайма та Ліона. Манчестер Сіті займає другу сходинку в квартеті – команда Олександра Зінченка обіграла німців, але поступилася французам.

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Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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