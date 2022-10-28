Хавбек Интера отметился голом в матче ЛЧ против Виктории Пльзень, что позволило ему повторить историческое достижение.

Интер выбил Барселону из Лиги чемпионов, обыграв Викторию, Яремчук и Соболь пропустили разгромную месть Порту

Мхитарян стал четвертым игроком, забивавшим за 7 разных клубов в рамках еврокубков, информирует Gracenote Live. Ранее это удавалось Златану Ибрагимовичу, Адриану Муту и Джону Карью. Из них до сих пор играет только травматичный швед, а Мхитаряну 33 года, поэтому у армянина есть хорошие шансы стать единоличным рекордсменом.

Рекорду Генриха "помогли" Манчестер Юнайтед, Арсенал, Боруссия Д, Интер, Рома, Шахтер и донецкий Металлург, пропавший с футбольной карты Украины в 2015 году.

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