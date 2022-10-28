Хавбек Інтера відзначився голом у матчі ЛЧ проти Вікторії Пльзень, що дозволило йому повторити історичне досягнення.

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Мхітарян став четвертим гравцем, який забивав за 7 різних клубів у рамках єврокубків, інформує Gracenote Live. Раніше це вдавалося Златану Ібрагімовічу, Адріану Муту та Джону Кар'ю. З них досі грає лише травматичний швед, а Мхітаряну 33 роки, тому у вірменина є хороші шанси стати одноособіним рекордсменом.

До рекорда Генріха "долучилися" Манчестер Юнайтед, Арсенал, Борусія Д, Інтер, Рома, Шахтар і донецький Металург, який зник з футбольної карти України у 2015 році.

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