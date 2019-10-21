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Шахтер – Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов

16:38 92 Читати українською
Шахтер – Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер – Динамо Загреб: где смотреть матч Лиги чемпионов 22 октября 2019

Шахтер примет Динамо Загреб в третьем туре Лиги чемпионов 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Динамо Загреб состоится 22 октября в Харькове на ОСК Металлист. Начало поединка Лиги чемпионов – в 19:55 по киевскому времени.

Шахтер – Динамо Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, после двух туров Шахтер и Динамо Загреб набрали по 3 очка, поочередно обыграв Аталанту. Итальянцы замыкают турнирную таблицу квартета С. Лидирует Манчестер Сити – 6 очков в двух стартовых поединках.

К слову, обе команды лидируют в национальных чемпионатах – Шахтер без потерь прошел первый круг УПЛ, а Динамо Загреб на 1 пункт опережает Хайдук, имея игру в запасе.

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