Шахтар – Динамо Загреб: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Шахтар прийме Динамо Загреб в третьому турі Ліги чемпіонів 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо Загреб відбудеться 22 жовтня в Харкові на ОСК Металіст. Початок поєдинку Ліги чемпіонів – о 19:55 за київським часом.

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Поєдинок Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, після двох турів Шахтар та Динамо Загреб набрали по 3 очки, по черзі обігравши Аталанту. Італійці замикають турнірну таблицю квартету С. Лідирує Манчестер Сіті – 6 очок у двох стартових поєдинках.

До слова, обидві команди лідирують в національних чемпіонатах – Шахтар без втрат пройшов перше коло УПЛ, а Динамо Загреб на 1 пункт випереджає Хайдук, маючи гру в запасі.

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