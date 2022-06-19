Украинские клубы вынуждены готовиться к тому, что на первых стадиях еврокубков играть дома не удастся.

Де Дзерби и Луческу / Фото из открытых источников

Отечественные команды как минимум первые свои матчи на международной арене проведут в Польше, сообщает BuckarooBanzai.

Новичок УПЛ выступил против привилегий для Динамо, Шахтера и других участников еврокубков – Зеленский высказал позицию

– Шахтер будет играть группу Лиги чемпионов в Варшаве (на данный момент не 100% гарантии);

– Динамо будет принимать Фенербахче во Вроцлаве (не 100%);

– СК Днепр-1 сыграет на юге Польши (не 100%);

– Заря играет первый матч в Лодзи;

– Ворскла будет принимать АИК в Лодзи;

По информации источника, у Динамо и Шахтера есть две альтернативы в Европе. Киевляне могут квалификацию ЛЧ проводить на одном стадионе, а для группы выбрать что-нибудь другое. СК Днепр-1 тоже колеблется, поскольку не знает, в группу какого турнира попадет – Лиги Европы или конференций.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков