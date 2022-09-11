Игор Йовичевич определился с перечнем футболистов, которые попытаются развить стартовый успех в Лиге чемпионов 2022/23.

Украинская команда уже прибыла в Варшаву, где примет Селтик 14 сентября. Как и в первом поединке против РБ Лейпциг, главный тренер "оранжево-черных" рассчитывает на 27 футболистов. Это все, кто заявлен на ЛЧ – никаких потерь у Шахтера нет.

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Во вторник, за день до игры, состоятся предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка, сообщает официальный сайт клуба.

Состав Шахтера на матч против Селтика

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков.

Матч Шахтер – Селтик состоится 14 сентября в 19:45. В другом поединке группы F сыграют Реал и РБ Лейпциг. В первом туре подопечные Йовичевича разгромили РБ Лейпциг (4:1), а Реал разобрался с Селтиком (3:0).

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