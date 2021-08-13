Вице-чемпион Украины объявил о начале реализации билетов на поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2021/22 против Монако.

Стоимость пропусков на игру стартует от 100 гривен. Владельцы абонементов получат скидку 20% и смогут приобрести не более 4-х билетов в одни руки, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Промокод на скидку пришлют в Viber. Билеты можно приобрести тремя способами – онлайн (с 13 августа), на сайтах-партнерах Шахтера, а также в кассах ОСК Металлист (с 19 августа). В день игры цены на билеты вырастут, поэтому "горняки" призывают покупать пропуска заранее.

Билеты на поединок Шахтер – Монако доступны в следующих ценовых категориях:

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 гривен;

VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4000 гривен;

Sky Box: 5000 и 6000 гривен.

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Все билеты являются именными. При входе на стадион болельщики должны иметь документ, удостоверяющий личность, а также средства индивидуальной защиты (маску).

Матч Шахтер – Монако состоится 25 августа на ОСК Металлист в Харькове. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первый поединок между этими командами запланирован на 17 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22.

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