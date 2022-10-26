Севилья разгромила Копенгаген в 5-м туре ЛЧ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Все голы на Рамон Санчес Писхуан были забиты после перерыва. Эн-Несири открыл счет, несколько неуклюже замкнув навес в штрафную. Под занавес игры подопечные Хорхе Сампаоли забили еще дважды. Сначала красивым обводящим ударом отличился Иско, а точку в матче поставил Монтиэль, удачно сыграв на добивании.

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Копенгаген еще и доигрывал в меньшинстве. Бывший защитник Шахтера Давид Хочолава сфолил против Иско и получил прямую красную карточку.

3:0 – победа, отправившая Севилью в Лигу Европы. Андалусийцы после ничьей Боруссии с Манчестер Сити потеряли шансы на 1/8 ЛЧ, но гарантировали себе третье место группы G. Копенгаген с нулем очков и нулем забитых голов финиширует последним.