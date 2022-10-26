Севілья розгромила Копенгаген у 5-му турі ЛЧ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Всі голи на Рамон Санчес Пісхуан були забиті по перерві. Ен-Несірі відкрив рахунок, дещо незграбно замкнувши навіс у штрафний. Під завісу гри підопічні Хорхе Сампаолі забили ще двічі. Спершу красивим обвідним ударом відзначився Іско, а крапку в матчі поставив Монтіель, вдало зігравши на добиванні.

Челсі вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, перегравши Зальцбург, Севілья розгромила Копенгаген з вилученням Хочолави

Копенгаген ще й догравав у меншості. Колишній захисник Шахтаря Давид Хочолава сфолив проти Іско і отримав пряму червону картку.

3:0 – перемога, яка відправила Севілью в Лігу Європи. Андалусійці після нічиєї Борусії з Манчестер Сіті втратили шанси на 1/8 ЛЧ, але гарантували собі третє місце групи G. Копенгаген з нулем очок і нулем забитих голів фінішує останнім.