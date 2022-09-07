Реал на выезде одолел Селтик в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

В первом тайме у Селтика было несколько прекрасных моментов забить, однако спасали либо каркас, либо Куртуа. После перерыва мадридцы вышли агрессивными и решили судьбу встречи.

Реал за тайм разгромил Селтик – Бензема получил травму, Азар забил гол и отдал ассист