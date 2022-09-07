Селтик – Реал – 0:3 – видео голов и обзор матча
11:22 - Читати українською
Реал на выезде одолел Селтик в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Жуниор Винисиус 56’
Лука Модрич 60’
Эден Азар 77’
56’ Жуниор Винисиус
60’ Лука Модрич
77’ Эден Азар
В первом тайме у Селтика было несколько прекрасных моментов забить, однако спасали либо каркас, либо Куртуа. После перерыва мадридцы вышли агрессивными и решили судьбу встречи.
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Счет открыл Винисиус, Модрич на классе увеличил преимущество, а точку неожиданно поставил Азар. Для Эдена это первый с ноября 2020-го гол в Лиге чемпионов за мадридцев. В следующем туре Реал будет играть с РБ Лейпциг, Селтик будет противостоять Шахтеру.
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