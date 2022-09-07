Селтік – Реал – 0:3 – відео голів та огляд матчу
11:27 - Читать на русском
Реал на виїзді здолав Селтік у Лізі чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Жуніор Вінісіус 56’
Лука Модріч 60’
Еден Азар 77’
56’ Жуніор Вінісіус
60’ Лука Модріч
77’ Еден Азар
У першому таймі Селтік мав кілька чудових нагод забити, проте рятували або каркас, або Куртуа. По перерві мадридці вийшли агресивними й вирішили долю зустрічі.
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Рахунок відкрив Вінісіус, Модріч на класі збільшив перевагу, а крапку несподівано поставив Азар. Для Едена це перший з листопада 2020-го гол у Лізі чемпіонів за мадридців. У наступному турі Реал гратиме з РБ Лейпциг, Селтік протистоятиме Шахтарю.
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