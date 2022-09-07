Реал на виїзді здолав Селтік у Лізі чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

У першому таймі Селтік мав кілька чудових нагод забити, проте рятували або каркас, або Куртуа. По перерві мадридці вийшли агресивними й вирішили долю зустрічі.

Реал за тайм розгромив Селтік – Бензема отримав травму, Азар забив гол і віддав асист

Рахунок відкрив Вінісіус, Модріч на класі збільшив перевагу, а крапку несподівано поставив Азар. Для Едена це перший з листопада 2020-го гол у Лізі чемпіонів за мадридців. У наступному турі Реал гратиме з РБ Лейпциг, Селтік протистоятиме Шахтарю.