Снейдер шокировал болельщиков "пышными" формами – хавбек завершил карьеру несколько недель назад

Уэсли Снейдер наслаждается жизнью после завершения карьеры. Экс-полузащитник "засветился" на трибунах стадиона с бокалом неизвестного темного напитка.

Футбольные любители могут удивиться от новой фигуры нидерландца. У Снейдера за футболкой можно увидеть округлившийся живот.

Заметим, что экс-футболист объявил о завершении карьеры лишь несколько недель назад – 12 августа. На протяжении своей карьеры Снейдер выступал за Аякс, Реал, Интер и Аль-Гараф. С итальянцами стал победителем Лиги чемпионов-2009/10.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W