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Снейдер шокировал болельщиков "пышными" формами – хавбек завершил карьеру несколько недель назад

22:29 157 Читати українською
Снейдер шокировал болельщиков "пышными" формами – хавбек завершил карьеру несколько недель назад
Уэсли Снейдер / Соцсети

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер попал в объективы телекамер, у хавбека проблемы с весом.

Уэсли Снейдер наслаждается жизнью после завершения карьеры. Экс-полузащитник "засветился" на трибунах стадиона с бокалом неизвестного темного напитка.

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Футбольные любители могут удивиться от новой фигуры нидерландца. У Снейдера за футболкой можно увидеть округлившийся живот.

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Заметим, что экс-футболист объявил о завершении карьеры лишь несколько недель назад – 12 августа. На протяжении своей карьеры Снейдер выступал за Аякс, Реал, Интер и Аль-Гараф. С итальянцами стал победителем Лиги чемпионов-2009/10.

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