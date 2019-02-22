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Сане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

19:37 8 Читати українською
Сане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов
Сане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Гол полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане в ворота Шальке признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

Сане забил своей бывшей команде ударом со штрафного на 85-й минуте матча, сделав счет 2:2. Вскоре после этого манкунианцам удалось вырвать победу благодаря голу Стерлинга.

Годин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

В голосовании болельщиков Лерой опередил Сон Хын Мина (Тоттенхэм), Карима Бензема (Реал) и Николо Дзаньйоло (Рома).

Четыре игрока Манчестер Сити попали в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Лига чемпионов1/8 финалаФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Манчестер Сити: Среда 20 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
2 : 3
Манчестер Сити
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