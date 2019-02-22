Сане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Гол полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане в ворота Шальке признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе.

Сане забил своей бывшей команде ударом со штрафного на 85-й минуте матча, сделав счет 2:2. Вскоре после этого манкунианцам удалось вырвать победу благодаря голу Стерлинга.

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В голосовании болельщиков Лерой опередил Сон Хын Мина (Тоттенхэм), Карима Бензема (Реал) и Николо Дзаньйоло (Рома).

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