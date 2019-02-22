Сане став автором найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів

Гол півзахисника Манчестер Сіті Лероя Сане в ворота Шальке визнаний найкращим в Лізі чемпіонів на цьому тижні.

Сане забив своїй колишній команді ударом зі штрафного на 85-й хвилині матчу, зробивши рахунок 2:2. Невдовзі після цього манкуніанцям вдалося вирвати перемогу завдяки голу Стерлінга.

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У голосуванні вболівальників Лерой випередив Сон Хин Міна (Тоттенхем), Каріма Бензема (Реал) та Ніколо Дзаньйоло (Рома).

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