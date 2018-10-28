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Санчес пропустив тренування Манчестер Юнайтед – участь у матчі з Ювентусом під питанням

22 жовтня 14:56 316 Читать на русском
Санчес пропустив тренування Манчестер Юнайтед – участь у матчі з Ювентусом під питанням
Алексіс Санчес / Manchester Evening News

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не тренувався з основною командою "червоних дияволів" у понеділок і ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів із туринським Ювентусом.

Чилієць був відсутній на занятті манкуніанців на фоні чуток про свій можливий відхід із клубу взимку, відзначає The Times.

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Відсутність Алексіса на тренуванні ставить під сумнів його участь у матчі проти Ювентуса в 3-му турі групового етапу ЛЧ. Поєдинок має відбутися у вівторок, 23 жовтня, на Олд Траффорд.

Раніше повідомлялося, що форвард розчарований своїм періодом у Манчестер Юнайтед, має непрості взаємини з керманичем манкуніанців Жозе Моурінью і разом із агентом намагається домогтися трансферу в найближче трансферне вікно.

У сезоні 2018/19 Алексіс Санчес провів 7 матчів в АПЛ, у яких відзначився лише одним голом, а також зробив одну результативну передачу. Тільки в матчі стартового туру проти Лестера чилійський нападник відіграв усі 90 хвилин.

Ліга чемпіонів3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вівторок 23 жовтня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 1
Ювентус
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед - Ювентус
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