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Моуринью ищет "крота" – состав Манчестер Юнайтед появился в сети за день до матча с Челси

22 октября 13:39 128 Читати українською
Моуринью ищет "крота" – состав Манчестер Юнайтед появился в сети за день до матча с Челси
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью начал внутреннее расследование из-за того, что стартовый состав манкунианцев на важный поединок 9-го тура АПЛ против лондонского Челси в субботу опубликовали в соцсетях еще в пятницу.

Португальский специалист был взбешен, когда узнал о появлении в соцсетях стартового состава МЮ, сообщает Daily Mail.

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Моуринью хочет узнать, кто "слил" информацию, поэтому инициировал внутреннее расследование. Больше всего тренера "красных дьяволов" огорчило то, что был раскрыт его план с неожиданным появлением в старте Хуана Маты. Это могло помочь тренерскому штабу Челси построить модель игры против Юнайтед.

Напомним, что матч Челси и МЮ завершился ничьей 2:2. Лондонцы спаслись на 90+6-й минуте благодаря голу Росса Баркли.

Англия9 турОлд Траффорд (Манчестер)

Челси - Манчестер Юнайтед: Суббота 20 октября 2018

Челси
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Челси - Манчестер Юнайтед
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