Моуринью ищет "крота" – состав Манчестер Юнайтед появился в сети за день до матча с Челси

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью начал внутреннее расследование из-за того, что стартовый состав манкунианцев на важный поединок 9-го тура АПЛ против лондонского Челси в субботу опубликовали в соцсетях еще в пятницу.

Португальский специалист был взбешен, когда узнал о появлении в соцсетях стартового состава МЮ, сообщает Daily Mail.

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Моуринью хочет узнать, кто "слил" информацию, поэтому инициировал внутреннее расследование. Больше всего тренера "красных дьяволов" огорчило то, что был раскрыт его план с неожиданным появлением в старте Хуана Маты. Это могло помочь тренерскому штабу Челси построить модель игры против Юнайтед.

Напомним, что матч Челси и МЮ завершился ничьей 2:2. Лондонцы спаслись на 90+6-й минуте благодаря голу Росса Баркли.