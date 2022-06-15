"Греческий АЕК был бы соперником попроще для Динамо, на мой взгляд. Они играют в "мягкий" футбол, если можно так сказать. Турки жестче. Фенербахче – слабый соперник, но нужно смотреть, в каком состоянии будем мы, какой будет подготовка.

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Очень важно, чтобы были игры, потому что тренировка – это одно, а матчи – совсем другое. Шансы пройти Фенербахче хороши, но большую роль играет подготовка к этим встречам. Также нельзя забывать, что мы в состоянии войны и мысли наших игроков направлены в Украину: как там наши ребята, сколько гибнет молодых людей... Во всяком случае, я постоянно об этом думаю", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua .

К слову, первый поединок киевляне проведут дома 19/20 июля, а ответный матч – 26/27 июля. В случае победы Динамо попадет в третий отборочный раунд ЛЧ, а в случае поражения – в последний квалификационный раунд ЛЕ.